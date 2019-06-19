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Самолет с французами сел на поле в Башкирии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Фото: МЧС
Легкомоторный самолет с гражданами Франции совершил экстренную посадку на поле в Башкирии, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.
Летевший во Францию из Казани с соревнований Red Bull Air Race самолет произвел посадку на поле в Башкирии у границы с Пермским краем, пояснил источник «Интерфакса».
«Самолет J-430 австралийского производства совершил вынужденную посадку в поле в 17 км от города Янаул. На борту находились два гражданина Франции, они не пострадали, самолет также повреждений не получил», — добавил собеседник.
В региональном МЧС сообщили, что во время полета упало давление масла в двигателе, это произошло из-за повреждения радиатора, передает ТАСС.
На место происшествия отправились сотрудники МЧС, полицейские и медики. В ведомстве подтвердили, что в результате инцидента никто не пострадал.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Башкортостан , Казань , Пермский Край
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