Найден мертвым депутат Рады

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Депутат Рады найден мертвым в Киеве 

Рамблер 43 минуты назад
О смерти координатора группы "Информационное сопротивление", народного депутата фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука со ссылкой на информированные источники сообщило сегодня агентство "Интерфакс-Украина".
По словам собеседников агентства, предварительной рабочей версией следствия является то, что Тымчук застрелился при чистке наградного оружия — пистолета.
По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, в декабре 2018 года Тымчук был включен в число лиц, против которых власти России ввели санкции.
Происшествия , Видео , В мире , Украина , Дмитрий Тымчук , Интерфакс , Киев
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