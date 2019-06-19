Найден мертвым депутат Рады

О смерти координатора группы "Информационное сопротивление", народного депутата фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука со ссылкой на информированные источники сообщило сегодня агентство "Интерфакс-Украина".
По словам собеседников агентства, предварительной рабочей версией следствия является то, что Тымчук застрелился при чистке наградного оружия — пистолета.
По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, в декабре 2018 года Тымчук был включен в число лиц, против которых власти России ввели санкции.