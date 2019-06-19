Есть жертвы: что привело к массовой драке у метро в Москве

Возле станции метро «Электрозаводская» на юго-востоке Москвы произошла массовая драка. В результате поножовщины погиб один человек, еще трое получили колото-резаные раны. В полиции заявили, что подозреваемый в убийстве находится в розыске. По словам местных жителей, все хулиганы были пьяны, а подобные драки происходят практически каждое утро.

Один человек погиб, еще трое получили ножевые ранения в результате массовой драки между выходцами из Средней Азии возле станции метро «Электрозаводская». Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Конфликт начался между посетителями ресторана «Иссык-Куль» в среду, 19 июня, около 5.30. Сотрудники полиции объявили в розыск подозреваемого в убийстве.

По словам источников в правоохранительных органах, мигранты находились в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что погибший умер не сразу — получив ножевые ранения, он смог добраться до метро и войти в павильон, где потерял сознание и скончался. Сейчас ресторан закрыт, там проводятся следственные мероприятия.

Как сообщает телеканал «360», все участники драки — уроженцы Киргизии . Местные жители рассказывают, что подобные драки происходят возле метро чуть ли не каждое утро, когда подвыпившие киргизы покидают ресторан.

«Одни убегали, другие догоняли. Просто бегали и между собой дрались», — рассказала продавщица газет, ставшая очевидицей ЧП.

Массовые драки между мигрантами из Средней Азии происходят в Москве с незавидной регулярностью. В мае 2016 года на Хованском кладбище в Новой Москве как минимум 200 человек дрались между собой, используя бейсбольные биты, дубины, арматуру и огнестрельное оружие. Полиция задержала около 100 участников побоища, один хулиган — выходец из Таджикистана — погиб от полученных в драке ранений. Впоследствии скончались еще двое раненых, передает НСН.

Противниками мигрантов выступили кавказцы из организации «Здоровая нация». Причиной драки стал конфликт по поводу права обслуживания кладбищенской территории.

Суд установил, что представители северокавказского землячества решили вытеснить с кладбища таджиков, которые не хотели делиться с администрацией заработками от похоронных услуг. Организаторы и участники массовой драки на Хованском кладбище получили от 3,5 до 11,5 лет тюрьмы.

В конце лета 2017 года произошла крупная стычка на стройплощадке жилого комплекса «Бунинские леса» в Новой Москве. Около 40 человек — стройбригады из Узбекистана и Армении — дрались, вооружившись кувалдами и лопатами.

В сентябре того же года московские полицейские задержали около 200 мигрантов, собиравшихся устроить массовую драку на востоке Москвы. Охранники ТЦ «Москва» подошли к грузчику — гражданину Таджикистана, который работал на частную предпринимательницу из Киргизии, и потребовали от него пройти за ними. В СМИ сообщалось, что грузчика зовут Навруз Каримов , однако, по данным «Интерфакса», фамилия 27-летнего мужчины — Зикиров.

После якобы местные сотрудники ЧОП вывели его на свалку, расположенную недалеко, избили до потери сознания, завернули в белую простыню и оставили на месте. Избитого гражданина Таджикистана обнаружили таксисты. Об этом рассказал президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов , присутствовавший на месте происшествия. По его словам, все произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Появилась информация, что грузчик скончался, однако в правоохранительных органах ее опровергли.

«Нарядом скорой помощи он был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана медицинская помощь. В настоящее время он дает объяснения сотрудникам полиции», — сообщили в МВД.

С 2016 года московские оперативники выявляют места массового скопления гастарбайтеров, в которых могут произойти беспорядки, вызванные «недовольством тысяч мигрантов».

По информации полиции, достаточно напряженная обстановка остается на целом ряде рынков и торговых центров, в основном, расположенном на МКАД и в Люблино. Отмечается, что мотивы у конфликтов те же, что и на Хованском кладбище: мигранты недовольны тем, что им приходится отдавать значительную часть доходов.