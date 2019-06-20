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Раскрыты обстоятельства смерти годовалой девочки после приезда скорой в Москве 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мать годовалой девочки, которая умерла в Москве вскоре после ухода прибывшей на вызов бригады скорой помощи, сама отказалась от госпитализации ребенка. Об этом говорится на сайте столичного департамента здравоохранения.
В публикации сказано, что медики несколько раз выезжали к ребенку. Во время первого визита 15 июня ей был поставлен диагноз ветряная оспа. Родителям предложили отправить ее в больницу, но мать написала отказ. 16 июня девочку посетил участковый врач-педиатр, 17 июня снова приезжала скорая. Через 2,5 часа после отъезда бригады на диспетчерский пульт скорой поступило сообщение, что ребенок без сознания и не дышит. Через 10 минут приехали врачи, которые безрезультатно пытались реанимировать пациентку.
«По предварительным данным посмертного исследования, причиной смерти является остро развившаяся остановка дыхания, наступившая в результате попадания в дыхательные пути (бронхи) содержимого желудка», — отметили в ведомстве.
О гибели девочки стало известно в четверг, 20 июня. У нее был сильный жар, ее состояние ухудшилось, и родственники вызвали скорую. Сообщалось, что приехавшие на вызов врачи отказались госпитализировать ребенка, и через некоторое время она умерла. Возбуждено дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»), назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Происшествия , Москва
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