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Новая форма терроризма появилась в России 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: nnm.ru
Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков рассказал о появлении новой формы терроризма. Об этом сообщает РИА "Новости".
Он заявил, что попытки нападения на береговую инфраструктуру, в которых принимают участие пловцы-диверсанты, минирующие порты и захватывающие корабли, считаются новым видом террористических атак.
Коков добавил, что такие нападению в основном осуществляются на танкеры и газовозы.
Заместитель секретаря Совбеза отметил, что пловцы, которые принимают участие в атаках на морские порты, проходят специальную подготовку в соответствующих центрах.
Заявление было сделано в рамках уфимской Х международной встрече высоких представителей, которые курируют вопросы безопасности.
Ранее сообщалось, что массовые обыски по финансированию терроризма прошли в России.
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Происшествия , Другое , Юрий Коков , Совет безопасности РФ
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