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Названо местонахождение обвиненного в уничтожении MH17 

Рамблер 8 минут назад
Российский полковник Сергей Мучкаев, названный голландскими журналистами фигурантом расследования крушения «Боинга» в Донбассе, покинул воинскую часть. Об этом «Ура.ру» сообщил помощник ее командира.
«Боинг 777» «Малазийских авиалиний» был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук» летом 2014 года. В результате катастрофы погибли 298 человек.
Официальное расследование произошедшего ведет Совместная следственная группа. В нее входят представители Бельгии, Украины, Малайзии, Австралии и Нидерландов.
Ранее группа пришла к выводу, что «Бук», из которого по «Боингу» была выпущена ракета, стоял на вооружении армии России. При этом до сих пор Совместная следственная группа ни разу называла имен людей, которые причастны к инциденту. 19 июня группа обнародует доклад с итогами расследования.
Вчера нидерландский телеканал NPO 2 назвал имена людей, которые будут упомянуты группой в числе фигурантов дела. По данным канала, это командир базирующейся в Курске 53-й зенитно-ракетной бригады Сергей Мучкаев, Сергей Дубинский с позывным Хмурый, Олег Пулатов с позывным Гюрза и украинец Иван Безъязыков.
Помощник командира воинской части №302406, которая относится к 53-й бригаде, подтвердил «Ура.ру», что бригадой командует человек по имени Сергей Мучкаев. В настоящее время полковник находится в командировке.
Комментарии150
Происшествия , Видео , Сергей Дубинский
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