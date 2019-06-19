Дачник убил соседку из-за пропавшего котенка

Днем 11 июня 37-летний председатель одного из садоводческих товариществ в Александровском районе области Сергей Матвеев (все имена изменены) позвонил в полицию и сообщил об обнаружении в лесополосе трупа женщины.

Убитая оказалась соседкой Матвеева — 65-летней Ириной Петровой . Матвеев предложил правоохранителям помощь в расследовании, в то время как другие соседи рассказали им, что отношения жертвы с председателем СНТ были нелучшими — «просто не любили друг друга».

Матвеев был вызван на допрос и тут же признался в совершении преступления, а объяснил его тем, что подозревал пенсионерку в убийстве своей кошки в прошлом году, а также в исчезновении 10 июня 2019-го котенка, которого завел недавно.

11-го Матвеев решил убить «первого, кто выйдет из соседского дома». Вышла Ирина Петрова. Орудиями преступления стали пневматический пистолет и лопата.