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Дачник убил соседку из-за пропавшего котенка 

Рамблер 5 минут назад
Дачник из Владимирской области заподозрил соседку в убийстве своей кошки и исчезновении котенка и убил ее. Об этом РИА Новости рассказали в региональном управлении Следственного комитета.
Днем 11 июня 37-летний председатель одного из садоводческих товариществ в Александровском районе области Сергей Матвеев (все имена изменены) позвонил в полицию и сообщил об обнаружении в лесополосе трупа женщины.
Убитая оказалась соседкой Матвеева — 65-летней Ириной Петровой. Матвеев предложил правоохранителям помощь в расследовании, в то время как другие соседи рассказали им, что отношения жертвы с председателем СНТ были нелучшими — «просто не любили друг друга».
Матвеев был вызван на допрос и тут же признался в совершении преступления, а объяснил его тем, что подозревал пенсионерку в убийстве своей кошки в прошлом году, а также в исчезновении 10 июня 2019-го котенка, которого завел недавно.
11-го Матвеев решил убить «первого, кто выйдет из соседского дома». Вышла Ирина Петрова. Орудиями преступления стали пневматический пистолет и лопата.
«Озвученный мотив, мягко говоря, удивил следователей. Они пришли к выводу: Матвеев должен пройти психиатрическую экспертизу», — сообщает РИА Новости.
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Происшествия , Видео , Статьи , Сергей Матвеев , Ирина Петрова , СКР , РИА Новости , Владимирская Область
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