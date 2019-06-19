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В Приморье осквернили памятник Ленину 

Lenta.ru + ещё 4 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Житель Приморского края осквернил памятник Владимиру Ленину в поселке Пограничный. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.
На памятник были нанесены надписи с нецензурными словами. Сообщение сотрудники правоохранительных органов получили от местных жителей. Полицейские осмотрели место происшествия и установили личность злоумышленника. Им оказался 18-летний молодой человек. Выяснилось, что правонарушение им было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Молодому человеку может грозить арест до 15 суток либо штраф.
В мае сообщалось, что неизвестные осквернили на Кунцевском кладбище в Москве надгробный камень, установленный на могиле Героя Советского Союза генерала-полковника авиации Александра Медведева. Злоумышленники повредили кромку памятника и отломили с него бронзовый букет.
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Происшествия , Александр Медведев , МВД , Пограничный
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