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Подросток спас семилетнего мальчика из пасти леопарда 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Globallookpress.com
В индийской деревне Карпатвади, штат Махараштра, подросток смог отбить младшего двоюродного брата от леопарда. Об этом сообщает издание Times of India.
В пятницу, 14 июня, гостившие у бабушки на ферме дети — 14-летний Нареш Калурам Бхала (Naresh Kaluram Bhala) и семилетний Харшад Виттхал Бхала (Harshad Vitthal Bhala) — отправились в лес за ежевикой. На них напал леопард, затаившийся в кустах. Животное хотело прыгнуть на старшего брата, однако тот отскочил в сторону, поэтому он набросилось на младшего.
Нареш поднял с земли палку и камни и кинулся на леопарда в надежде отбить Харшада. Крики детей услышала их бабушка, прибежала к ним на помощь с серпом и прогнала животное, а затем отвезла двоюродных братьев в больницу.
На следующий день тело напавшего на детей леопарда нашли за 300 метров от места, где он напал на детей. Эксперты осмотрели тушу хищника и пришли к выводу, что это самка, и ей было около 10-12 лет. Экспертиза показала, что леопард умер от старости.
Представители местной полиции отметили «необыкновенную смелость Нареша, удивительную, для ребенка его возраста».
В начале июня сообщалось о собаке, спасшей хозяина от тигра в индийском штате Мадхья-Прадеш. Хищник напал на мужчину, но лай пса отвлек его и позволил выиграть время. На помощь к индейцу прибежали жители деревни.
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