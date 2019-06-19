Подросток спас семилетнего мальчика из пасти леопарда

В индийской деревне Карпатвади, штат Махараштра, подросток смог отбить младшего двоюродного брата от леопарда. Об этом сообщает издание Times of India.

В пятницу, 14 июня, гостившие у бабушки на ферме дети — 14-летний Нареш Калурам Бхала (Naresh Kaluram Bhala) и семилетний Харшад Виттхал Бхала (Harshad Vitthal Bhala) — отправились в лес за ежевикой. На них напал леопард, затаившийся в кустах. Животное хотело прыгнуть на старшего брата, однако тот отскочил в сторону, поэтому он набросилось на младшего.

Нареш поднял с земли палку и камни и кинулся на леопарда в надежде отбить Харшада. Крики детей услышала их бабушка, прибежала к ним на помощь с серпом и прогнала животное, а затем отвезла двоюродных братьев в больницу.

На следующий день тело напавшего на детей леопарда нашли за 300 метров от места, где он напал на детей. Эксперты осмотрели тушу хищника и пришли к выводу, что это самка, и ей было около 10-12 лет. Экспертиза показала, что леопард умер от старости.

Представители местной полиции отметили «необыкновенную смелость Нареша, удивительную, для ребенка его возраста».

В начале июня сообщалось о собаке, спасшей хозяина от тигра в индийском штате Мадхья-Прадеш. Хищник напал на мужчину, но лай пса отвлек его и позволил выиграть время. На помощь к индейцу прибежали жители деревни.