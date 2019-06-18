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«Неадекватный мужчина» с ножом напал на женщин у метро в Москве 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: Facebook Марии Киселевой
Задержан мужчина, который в районе станции метро «Крылатское» «угрожал ножом и физической расправой», сообщили в ГУ МВД по Москве. По словам кандидата в депутаты Мосгордумы, олимпийской чемпионки Марии Киселевой, нападению подверглись ее помощницы.
Как сообщили в полиции, поступило заявление о том, что «неадекватный мужчина угрожает ножом и физической расправой». Мужчина был задержан правоохранителями, прибывшими на вызов, и доставлен в отделение, передает РИА «Новости».
Киселева сообщила в Facebook, что на ее помощниц «Аню и Кристину» набросился «разъяренный мужчина с ножом», который кричал: «Хочу убивать волонтеров». По ее словам, девушкам удалось увернуться. После этого «мужчина покромсал куб, газеты, флаеры».
Секретарь московского отделения партии «Единая Россия» Андрей Метельский отметил, что «Мария — самовыдвиженец, но если как член партии попросит», то ЕР «будет в этом разбираться». Он посоветовал «искать защиту и поддержку у правоохранительных органов».
Как сообщил Метельский, случившееся «будет рассматривать избирательная комиссия», «и если найдут кого, будут делать замечания оппонентам».
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Комментарии
Происшествия , Андрей Метельский , Мария Киселева , Единая Россия , МВД , РИА Новости , Москва
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