«Неадекватный мужчина» с ножом напал на женщин у метро в Москве

Задержан мужчина, который в районе станции метро «Крылатское» «угрожал ножом и физической расправой», сообщили в ГУ МВД по Москве. По словам кандидата в депутаты Мосгордумы, олимпийской чемпионки Марии Киселевой , нападению подверглись ее помощницы.

Как сообщили в полиции, поступило заявление о том, что «неадекватный мужчина угрожает ножом и физической расправой». Мужчина был задержан правоохранителями, прибывшими на вызов, и доставлен в отделение, передает РИА «Новости».

Киселева сообщила в Facebook , что на ее помощниц «Аню и Кристину» набросился «разъяренный мужчина с ножом», который кричал: «Хочу убивать волонтеров». По ее словам, девушкам удалось увернуться. После этого «мужчина покромсал куб, газеты, флаеры».

Как сообщил Метельский, случившееся «будет рассматривать избирательная комиссия», «и если найдут кого, будут делать замечания оппонентам».