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Желавший смерти «предавшему расу» принцу Гарри студент сел в тюрьму 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Студент-неонацист из Портсмутского университета, назвавший британского принца Гарри «предателем расы» из-за свадьбы с мулаткой Меган Маркл, получил тюремный срок. Об этом сообщает Daily Mail.
19-летний Михал Шевчук (Michal Szewczuk) из Лидса в августе 2018 года разместил в сети картинку, на которой приделал к голове принца пистолет и кровавые брызги. Также на ней присутствовала свастика и подпись «Увидимся, предатель расы». В свои постах в сети Шевчук также оправдывал изнасилования женщин и девочек в погоне за чистотой арийской расы и поощрял своих читателей на эти действия, указали в суде.
Молодой человек также признал себя виновным по двум пунктам поощрения терроризма и пяти пунктам обвинения в хранении запрещенных материалов, включая запрещенную «Поваренную книгу анархиста» и информацию террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России). В результате Шевчук получил четыре года и три месяца тюрьмы.
Помимо него, перед судом предстал 18-летний Оскар Данн-Кочоровский из Лондона, признавший вину по двум пунктам поощрения терроризма. Молодой человек, в частности, поддерживал в сети действия норвежского террориста Андерса Брейвика и выступал за этнические чистки албанцев. Медики при этом признали, что он после задержания не раскаялся за свои взгляды. Его приговорили к 18 месяцам заключения и специальному тренингу.
Отмечается, что оба обвиняемых — выходцы из Польши, однако никогда не встречались в реальной жизни, общаясь только в сети. Они состояли в неонацистской организации Sonnenkrieg Division. Их арестовали в декабре 2018 года.
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась 19 мая 2018 года. На церемонию приехали 2,6 тысячи гостей, среди них певец Элтон Джон, американская телеведущая Опра Уинфри, теннисистка Серена Уильямс, актер Джордж Клуни, Виктория и Дэвид Бекхэмы, а также члены королевской семьи.
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Происшествия , Криминал , Виктория Бэкхем , Элтон Джон , Серена Уильямс , Джордж Клуни , Дэвид Бэкхем , принц Гарри , Аль-Каида
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