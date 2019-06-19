Осетинскую блогершу оштрафовали за стрельбу в полицейской форме

Мировой суд Гудермеса на 40 тысяч рублей оштрафовал жительницу Северной Осетии Малику Джикаеву за видеоролик, на котором она в форме полицейского стреляет из автомата.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на в пресс-службу МВД по Чечне. Ранее в соцсетях появился ролик, на котором Джикаева со словами «кто не с нами, тот не с нами» стреляет в воздух.

Чеченское МВД начало проверку героини ролика и полицейских, допустивших правонарушение. Выяснилось, что на видео попала Малика Джикаева, которая ранее уже становилась предметом возмущенного обсуждения из-за побоища с другой известной блогершей.

Она была доставлена в Гудермес для составления протокола по статье о стрельбе из оружия в неотведенных для этого местах. «Мировым судьей судебного участка по Гудермесскому району Чечни рассмотрено административное дело в отношении М. Джикаевой и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Проверка в отношении полицейских продолжается.

По распоряжению главы МВД Чечни Руслана Алханова они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел.