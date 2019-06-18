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В Испании задержали судно с десятью тоннами гашиша 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Торговое судно ELG под молдавским флагом, на борту которого обнаружено десять тонн гашиша, задержано в Испании, сообщает Налоговая служба страны.
Судно, на борту которого находились восемь членов экипажа, все украинцы, было задержано в 98 морских милях от Картахены (автономное сообщество Мурсия).
Расследование началось шесть месяцев назад, когда у Управления морской разведки таможенного контроля появились подозрения о незаконной деятельности этого судна, после этого за ним была установлена слежка. В операции принимали участие итальянские, французские и турецкие власти.
В результате обыска на корабле было обнаружено 350 тюков с гашишем, общим весом около 10 тонн.
Основной поток гашиша из Северной Африки в Европу идет сначала через западную часть Средиземного моря, а затем в Восточную часть. Только в прошлом году на этом пути было проведено шесть задержаний судов, изъято 37 тонн гашиша.
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