Подросток упал головой на нож и выжил

В американском штате Канзас подросток выжил после того, как сквозь его голову прошло лезвие. Об этом сообщает Inside Edition.

Инцидент произошел в субботу, 15 июня. Илай Грегг (Eli Gregg) играл с друзьями на улице во дворе своего дома и упал на нож. По словам матери подростка, она услышала крик и увидела, как домой зашел сын с окровавленным лицом и торчащей из головы рукояткой ножа. Сначала ей показалось, что в голове Грегга застряла арматура.

Юношу тут же доставили в больницу, где врачи определили, что лезвие прошло через череп пациента и вонзилось прямо в сонную артерию. Они направили его в другое медицинское учреждение, учитывая тяжесть ранения. Грегг перестал видеть одним глазом, медики не исключали, что у него может случиться инсульт.

Однако хирургам удалось извлечь нож, не повредив жизненно важные органы пострадавшего. Сейчас юноша восстанавливается, на протяжении всего времени с момента инцидента он был в стабильном состоянии и общался со своей матерью.

«Это чудо, это удивительно, — сказала она. — Это случай один на миллион».

Ранее сообщалось, что в столице Эфиопии, женщина прожила неделю с лезвием в спине. Ее лечащий врач описывает случай пациентки как уникальный, учитывая то, что женщина провела с инородным телом внутри большое количество времени, а его извлечение могло привести к летальному исходу.