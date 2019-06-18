Фигурантка уголовного дела вернулась в чиновники в ХМАО

Бывшая глава администрации Пыть-Яха Родика Стадлер заняла должность заместителя главы Ханты-Мансийского района, отвечающего за финансы. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на чиновницу и источник, знакомый с ситуацией.

«Ханты-Мансийский район для меня новая территория, знакомлюсь с ней, знакомлюсь с бюджетом», — сообщила Стадлер.

По информации источника, после ухода с поста главы Пыть-Яха чиновница покинула Югру и планировала заняться бизнесом в сфере страхования. Однако вернулась в ХМАО благодаря хорошим связям на окружном уровне.

Стадлер лишилась должности сити-менеджера Пыть-Яха 25 октября 2016 года. Она стала фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновница заключила в 2015 году договор с одной компанией на покупку детского сада за 400 миллионов рублей. Подписав на следующий день акт приема-передачи объекта, бюджетные деньги перешли подрядчику. Однако детское учреждение к работе готовым не было. Впоследствии уголовное дело закрыли.