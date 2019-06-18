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Платини прокомментировал свое задержание 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини прокомментировал свое задержание, передает "Советский спорт".
18 июня появилась информация о задержании Платини в рамках расследования дела о коррупции при определении места проведения чемпионата мира 2022 года, который достался Катару.
"Его адвокат Уильям Бурдон хотел бы подчеркнуть, что это не арест. Это скорее стремление расследователей услышать его в качестве свидетеля в рамках механизма, который предотвращает процесс переговоров между опрашиваемыми и допрашиваемыми", — говорится в совместном заявлении Платини и адвоката.
Также в этом заявлении сказано, что Платини ведет себя спокойно и точно выражается, отвечая на вопросы, в том числе об обстоятельствах определения места проведения Евро-2016".
"Ему не в чем упрекнуть себя, он заявляет, что не причастен к тем фактам, с которыми его связывают. Он абсолютно уверен в том, что будет дальше", — говорится в заявлении.
Ранее в Госдуме отреагировали на арест Платини.
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Происшествия , УЕФА , Госдума , Советский спорт
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