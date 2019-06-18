Новые подробности кровавого убийства 13-летней россиянки в Испании

Испанские правоохранители продолжают расследовать убийство 13-летней россиянки, совершенное в Каталонии . Экспертиза установила, что девочке нанесли ножевые ранения в область шеи. Таким образом, версия самоубийства исключается. До сих пор нет никакой информации о местонахождении ее 16-летнего брата, который исчез в день убийства. Соседи семьи рассказали, что накануне слышали, как брат и сестра что-то эмоционально обсуждали, а затем послышался громкий стук.

13-летняя россиянка, найденная мертвой в городе Матаро в Каталонии, была убита. Об этом свидетельствуют результаты проведенной аутопсии, передает газета La Vanguardia со ссылкой на источники в следствии.

Тело несовершеннолетней было обнаружено вечером 16 июня в ее комнате. По данным СМИ, она вместе с матерью и 16-летним братом проживала в Каталонии больше года. За несколько дней до этого мать семейства, которая воспитывала детей одна, уехала в Россию , попросив своих соседей — тоже русских мигрантов — присмотреть за подростками. После того, как она несколько часов не могла связаться с сыном и дочерью, обеспокоенная женщина попросила своих друзей сходить к ней в квартиру, чтобы проверить ситуацию.

Знакомые семьи постучали в дверь, однако им никто не открыл, тогда один из друзей россиянки проник в квартиру через соседний балкон.

В комнате девочки он обнаружил ее труп с глубокой раной на шее. Также сообщается, что в квартире была сдвинута мебель, а на простынях и стенах зафиксированы пятна крови.

17 июня источники в правоохранительных органах сообщили испанским журналистам, что пока не проведено вскрытие тела несовершеннолетней, следствие будет рассматривать все возможные причины случившегося. Однако уже во вторник стало известно, что версия самоубийства исключена благодаря полученным результатам экспертизы, передает La Vanguardia.

На теле погибшей обнаружены раны, нанесенные холодным оружием, что свидетельствует о насильственной смерти. Помимо жестокого убийства несовершеннолетней девочки полицейским предстоит раскрыть пропажу ее 16-летнего брата — о нем нет никаких вестей с субботы, 15 июня.

«Мать жертвы заявила об исчезновении другого ребенка, также несовершеннолетнего… Розыск не имеет никакой криминальной составляющей и призван обеспечить его безопасность. Его ищут, только поскольку он исчез и есть обращение со стороны матери», — заявили РИА «Новости» в Высшем суде Каталонии.

Между тем одна из соседок также сообщила полицейским, что в субботу слышала, как брат с сестрой сильно спорили, и в какой-то момент раздался удар.

Соседи семьи рассказали, что женщина не в первый раз оставляла детей одних на некоторое время. По сообщению СМИ, ей уже сообщили о трагедии, она вернулась в Испанию.

Ранее представитель пресс-службы каталонских правоохранительных органов отказался подтвердить гражданство погибшей, сославшись на тайну следствия. Он пояснил, что поскольку потерпевший является несовершеннолетним ребенком, дело засекречено.

Тем не менее в Генеральном консульстве РФ в Барселоне подтвердили, что погибшая девочка является гражданкой России. Там отметили, что местные власти пообещали передавать дипломатам всю информацию о произошедшем. Генконсульство держит «данный вопрос на контроле», заверили в ведомстве.

Ранее ребенок из России погиб в Египте, однако в этот раз к смерти привел несчастный случай. 21 мая СМИ сообщили, что в одной из гостиниц города Хургада из-за острого отравления скончался несовершеннолетний гражданин России.

Как сообщили в Ростуризме, после случившегося российское Генконсульство в Хургаде рекомендовало туристам воздержаться от проживания в отеле Aladdin Beach Resort, поскольку отравление ребенка стало не единственным подобным случаем в этой гостинице. Египетская прокуратура провинции Красное Море возбудила в отношении гостиницы дело о двойном отравлении, в том числе с летальным исходом.

Между тем в Генконсульстве отмечали, что точная причина отравления пока не установлена. Один из очевидцев, рассказал, что симптомы острого отравления наблюдались у всей семьи.

Представитель соседнего отеля Alibaba Елена сообщила, что в отчетах о вскрытии якобы говорится о том, что несовершеннолетний смертельно отравился токсинами от лекарства.

«У ребенка была рвота. Врачи в клинике выписали обычные лекарства, но когда пришли домой, родители сами давали их ребенку. У них в комнате были обнаружены дополнительные средства.

Возможно, получилась передозировка», — отметила Елена в беседе с телеканалом «Звезда».

Она также добавила, что в комнате, где проживала семья, нашли печенье, сухой завтрак и хлебцы с просроченным сроком годности.

«По срокам годности — до 2018 года, у нас есть фотография и отчеты. Приходила комиссия, проверяли комнату», — пояснила она и добавила, что мать ребенка и его отчим улетели домой следующим рейсом, не дождавшись результатов.