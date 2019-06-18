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Младшего сына экс-хоккеиста Соколова освободили из под стражи 

RT на русском 54 минуты назад
Фото: © ХК СКА
Следственное управление СК России по Ленинградской области освободило из под стражи 15-летнего сына бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова, задержанного ранее по подозрению в убийстве матери.
Как сообщает ТАСС, такое решение в СК приняли взяв в расчёт возраст и данные о личности 15-летнего юноши.
Отмечается, что следствие пока не планирует ходатайствовать о продлении ареста.
13 июня в посёлке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области были обнаружены тело женщины и её 18-летний сын, находящийся в тяжёлом состоянии. На месте преступления также присутствовал младший сын пострадавшей. Позднее появилась информация, что погибшая является женой известного хоккеиста Максима Соколова.
Ранее сообщалось, что старший сын экс-хоккеиста Соколова пришёл в сознание.
RT на русском: последние новости
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Происшествия , Максим Соколов , СКР , Ленинградская область
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