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Суд оштрафовал уборщицу, которая сожгла дело из мести 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Pixabay.com
Уборщицу районного суда Чувашии оштрафовали на 50 тыс. рублей за сожжение уголовного дела. Об этом сообщают РИА "Новости".
Женщина, работающая в Вурнавском районном суде, на почве обиды решила сжечь уголовное дело об увольнении своего сожителя, чтобы отомстить суду.
Она взяла со стола секретаря бумаги об особо тяжком преступлении и вынесла материалы во двор суда, где сожгла их. Это повлияло на неоправданно долгие сроки рассмотрения уголовного дела и судопроизводства.
"Женщину обвинили во вмешательстве в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия. Подсудимая вину в совершенном преступлении не признала. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", — заявили в прокуратуре.
Ранее из-за мести в Ямало-Ненецком округе полицейский убил жену и коллегу.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Чувашская Республика
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