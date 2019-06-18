Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянина ранили ножом в массовой драке в Стамбуле 

Ридус 54 минуты назад
Фото: EPA
В Стамбуле в результате массовой потасовки с применением холодного и огнестрельного оружия ножевое ранение получил гражданин России.
Как сообщает в Facebook Генконсульство РФ в Стамбуле, вечером 17 июня турецкие СМИ распространили информацию о конфликте, произошедшем между гражданами России и Грузии в офисе логистической компании, расположенной в районе Фатих.
От огнестрельного ранения скончался гражданин Грузии, жизни пострадавшего россиянина ничего не угрожает, говорится в сообщении.
В настоящее время местные правоохранительные органы проводят следственные действия. В связи с происшествием Генконсульство РФ в Стамбуле находится в постоянном контакте с полицией.
Ридус: последние новости
Россиянина ранили ножом в массовой драке в Стамбуле В Испании найдено тело 13-летней россиянки Экс-глава СвЖД покончил с собой после уголовного преследования
Происшествия , МВД , Стамбул
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским204
Меркель назвала условие снятия санкций с России384
В Кремле ответили Зеленскому243
Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе204
Скабеева оценила идею кормить россиян просрочкой68
Видео
01:28
Запад собирается атаковать Россию
Политика
00:38
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
В мире Европа
00:14
«Жириновского» похитили в Красноярске
Происшествия
01:53
Зеленский встретился с Меркель
В мире Украина
01:35
Депутат Рады публично назвал украинских военных боевиками
В мире Украина
00:38
Петросяна возмутил «фан-клуб Степаненко»
Шоу-бизнес
00:53
Пассажиры рейса в Паттайю устроили бунт на борту
Происшествия
04:59
Госдума поддержала закон Путина о ДРСМД
Политика
00:49
Чичерина пожаловалась на травлю
Шоу-бизнес
03:28
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение