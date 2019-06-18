Россиянина ранили ножом в массовой драке в Стамбуле

Стамбуле в результате массовой потасовки с применением холодного и огнестрельного оружия ножевое ранение получил гражданин России

Как сообщает в Facebook Генконсульство РФ в Стамбуле, вечером 17 июня турецкие СМИ распространили информацию о конфликте, произошедшем между гражданами России и Грузии в офисе логистической компании, расположенной в районе Фатих.

От огнестрельного ранения скончался гражданин Грузии, жизни пострадавшего россиянина ничего не угрожает, говорится в сообщении.