Раскрыта тайна гибели туристов из группы Дятлова

Туристов из группы Дятлова затоптали олени, напуганные пуском ракеты — такова очередная версия гибели девяти человек в ночь на 2 февраля 1959 года на Северном Урале. Что характерно, никаких доводов в поддержку своего варианта развития событий 60-летней давности его авторы не приводят.

На просторах интернета продолжают множиться самые невероятные версии гибели туристической группы под руководством Игоря Дятлова. В то время как проверкой по делу 60-летней давности занимаются прокуроры Свердловской области , весной текущего года ставившие эксперименты на месте трагедии, агентство «Похвистнево-Информ» представило собственный вариант произошедшего у горы Холатчахль в ночь на 2 февраля 1959 года.

Портал не приводит никаких доказательств в поддержку своей версии, равно как и не называет источники якобы полученной информации. Весьма велики подозрения в том, что очередная информационная «бомба» — не более чем плод фантазий неназванного автора, пожелавшего использовать резонансную историю для раскрутки портала.

Тем не менее во вторник российские СМИ с удовольствием множат «сенсацию».

Как следует из текста заметки, дойдя до низины реки, дятловцы были вынуждены резко изменить маршрут в связи с неизвестными обстоятельствами (предположительно из-за того, что пройти участок пути в низине было невозможно). Туристы расположились из-за непогоды на склоне горы Холатчахль на высоте 1079. Температура воздуха была ниже 30 градусов, а порывы ветра достигали 20-30 метров в секунду.

Кто-то из дежурных увидел в небе ракету и сделал снимок, который многие впоследствии принимали за засвеченную часть кадра. Если верить изданию, о пуске ракеты именно в указанное время свидетельствует справочник РВСН , в котором якобы опубликован хронологический указатель пусков ракет за период 1947-1959 годов. Согласно этому документу, пуск ракеты Р-5М якобы был произведен 2 февраля 1959 года из-за ненормальной работы СРП на земле и преждевременного выключения двигателя. Этот пуск закончился аварией.

«Безусловно, пролетающая в ночном небе ракета сопровождалась грохотом. Неподалеку от палатки в это время, согласно показаниям свидетелей, паслись олени Анямова, — уточняют анонимные авторы материала. — Напуганные олени бросились в сторону горы Холатчахль. Когда стадо оленей бежит в пургу с видимостью 1-2 метра, они натыкаются на палатку туристов, которые получают при падении трехсоткилограммовой туши оленя смертельные травмы».

Туристы в панике скоротечно разрезали палатку и, не видя из-за пурги оленей, а также боясь дальнейшего нападения, выбежали из палатки вниз в сторону кедра. В момент бегства раненых несли на руках.

Остальные туристы погибли от обморожения, подытоживает свою «сенсацию» электронный ресурс.

Отметим, что если еще во второй половине XIX века северный олень действительно был широко распространен на Северном Урале, то к нашему времени популяция не превышает 100 с небольшим особей, проживающих на территории нескольких заповедников. Каким образом олени могли «пастись» в условиях ночной метели при сверхнизких температурах, что также подчеркнули авторы «бомбы», — судя по всему, так и останется загадкой.

Ранее в июне известный исследователь гибели туристов-дятловцев Юрий Кунцевич заявил о передаче имевшихся у него дневников и фотографий группы в прокуратуру . 26 июня он также намерен обратиться в СК РФ с просьбой о возобновлении следственных мероприятий по делу. Мотивы такой инициативы не слишком понятны, ведь это ведомство уже проводило проверку по факту гибели походников в 2015 году.

«Я все передал работникам прокуратуры. Они взяли фотографии, дневники, которые писали сами дятловцы. У них лежат и пленки все негативные из фотоаппаратов, и дневники», — отметил Кунцевич, также добавивший, что в текущем месяце фонд памяти намерен обратиться в Следственный комитет России с просьбой о возобновлении следственных действий по факту гибели туристов.

«Соответствующий документ действий мы передадим в Следственный комитет 26 июня на камеру.

Придут специалисты, наши адвокаты и мы скажем, что написали в Следком и почему надо возобновлять следственные действия, поскольку то уголовное дело, копию которого мы имеем на руках, оно совершенно не соответствует уголовно-процессуальному кодексу, составлено не до конца», — резюмировал Кунцевич.

Публичные выступления по поводу трагедии 60-летней давности в текущем году все больше напоминают попытки пропиариться в информационном пространстве или вновь напомнить о себе. На тему дятловцев, которая набрала значительную популярность после заявления Генпрокуратуры о начале проведения проверки и активно муссировалась на ТВ и в СМИ, высказалось огромное количество людей, как лично знакомых с членами группы и участвовавших в поисковых мероприятиях, так и тех, чьи домыслы и суждения видятся, мягко говоря, неоднозначными.

Например, не совсем ясны истинные мотивы, побудившие Кунцевича обратиться — или, по крайней мере, громко заявить в прессе о подготовке обращения — в Следственный комитет, о чем, кстати, известный дятловед упоминал и ранее весной.

Ведь в 2015 году это ведомство уже проводило проверку загадочной гибели туристов — и публиковало свои выводы, которые легко можно найти в интернете.

Четыре года назад историей занялись весьма серьезные фигуры: известный криминалист Владимир Соловьев , расследовавший убийство членов царской семьи, покушение Фанни Каплан на Владимира Ленина и другие резонансные исторические преступления, и почетный сотрудник этого ведомства, альпинист с более чем 25 восхождениями Сергей Шкрябач. Итогом их работы стало «Заключение по уголовному делу о гибели 9 туристов в феврале 1959 года в Ивдельском районе Свердловской области», подписанное Шкрябачем и датированное 5 июля 2015 года.

Как заявлял еще в начале февраля начальник Управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков, рассматриваются три причины гибели студентов: сход лавины, снежная доска или ураган.

Криминальные версии при этом полностью исключаются.

В марте группа следователей под началом Курьякова, усиленная экспертами, провела на месте гибели дятловцев следственные эксперименты, главной задачей которых являлся сбор информации для создания 3D-модели территории.

Эксперты установили палатку на том самом месте, где в 1959 году это сделали туристы во главе с Дятловым. Однако главный следственный эксперимент прокурорам не удалось провести из-за погодных условий. Изначально предполагалось, что группа из девяти добровольцев повторит маршрут походников в роковую ночь, когда они спешно оставили палатку, разрезав брезент изнутри, и бросились по склону в направлении кедра. Участники проверки не решились бежать по крутой горе, поскольку существовал риск напороться на скрытые под снегом камни. Реконструкцию провели на более пологом и безопасном склоне горы Белая под Нижним Тагилом в 140 км от Екатеринбурга.