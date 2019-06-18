Как хирург не сделал рентген и убил пациентку на операции

Якутии хирурга районной больницы обвиняют в смерти пациентки. Как считает следствие, мужчина перед пункцией не сделал рентген грудной клетки, как того требовали инструкции. Медик так и не узнал, что у женщины нестандартный размер сердца, и провел операцию неправильно, что привело к ее гибели. Подсудимому грозит до трех лет лишения свободы. В ближайшее время он предстанет перед судом.

В Якутии будут судить хирурга по обвинению в гибели пациентки, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры . Весной 2018 года в Мегино-Кангаласской больнице врач-хирург перед операцией не провел необходимые исследования пациентки — перкутирование и рентген грудной клетки.

Таким образом он не узнал, что сердце пациентки было нестандартного размера. Во время пункции он задел сердечную сорочку и левую коронарную артерию, что привело к смерти женщины.

Региональная прокуратура уже направила материалы дела в суд для рассмотрения по существу. В ближайшее время хирург предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Максимальное наказание по этой статье составляет лишение свободы на срок до трех лет. Ранее СМИ сообщили об еще одной врачебной ошибке хирурга. В городе Заречном Пензенской области врача будут судить по обвинению в смерти пациента.

Инцидент произошел еще в ноябре 2016 года. Как установило следствие, хирург медсанчасти №59 Федерального медико-биологического агентства России провел пациенту операцию на двенадцатиперстной кишке, а затем несвоевременно решил провести повторную операцию. Следователи считают, что в результате этих манипуляций мужчина скончался от перитонита, развития полиорганной недостаточности, отека легких и головного мозга.

Подозреваемый проявил невнимательность к пациенту и ненадлежащим образом подготовился к проведению операции, что в совокупности с другими факторами привело к смерти пациента — он скончался спустя 12 дней после хирургического вмешательства.

В СКР отметили, что в ходе следствия было проведено четыре судебно-медицинских экспертизы качества оказания медпомощи, которые выявили связь между ненадлежащим исполнением своих профессиональных обязанностей медработником и наступившей смертью пациента. Врачу уже предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности.

«Заместитель прокурора Пензенской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу… Уголовное дело после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения в Зареченский городской суд Пензенской области», — сообщили в прокуратуре региона в начале июня.

В апреле нынешнего года СКР и Национальная медицинская палата предложили внести изменения в статью Уголовного кодекса о врачебных ошибках и вместо лишения свободы прописать в ней другой вид наказания.

«В связи с позицией Национальной медицинской палаты о том, что «за неумышленные осложнения врач не должен сидеть в тюрьме», рабочей группой проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления в проекте статьи», — пояснялось на сайте СКР.

В ходе рабочей группы обсуждались несколько вопросов, связанных с возможными врачебными ошибками. Так, участники группы пришли ко мнению, что при расследовании случаев врачебных ошибок не следует использовать термин «ятрогения», который означает ухудшение физического или эмоционального состояния человека, ненамеренно спровоцированное медработником. Этот термин не отражает «суть преступлений в сфере здравоохранения», считают эксперты.

Еще одним вопросом для рассмотрения стала возможность отказа от введения уголовной ответственности за причинение вреда плоду человека.

В свою очередь в Минздраве поддержали инициативу совместной рабочей группы СК и Национальной медицинской палаты. В ведомстве заявили, что готовы рассмотреть соответствующие предложения.

«В Министерстве здравоохранения РФ неоднократно обращали внимание на то, что врач не может быть привлечен к ответственности за врачебную ошибку, то есть за добросовестное заблуждение при лечении или диагностике», — подчеркнули представители ведомства в беседе с ТАСС.

Это предложение поможет с одной стороны, защитить пациентов, а с другой стороны, — обеспечить должную защиту врачей.

При этом в Минздраве отметили, что отмена уголовного наказания не должна касаться тех случаев, когда врач действительно допустил халатное отношение к своим обязанностям — такие специалисты должны нести наказание в соответствии с законом.