Поляки задержали россиянина, пытавшегося доставить в Петербург крупную партию гашиша

Белоруссию. Польские правоохранители обнародовали информацию о задержании гражданина России , пытавшегося переправить крупную партию наркотиков с территории Польши

Как сообщают СМИ, стражи порядка получили оперативную информацию о том, что наркокурьер повезет 50 килограмм гашиша. В ходе проведенной специальной операции 7 июня сего года в районе города Замбрува в Подляском воеводстве на северо-востоке страны был задержан россиянин Антон Б.

При досмотре его автомобиля силовики обнаружили полсотни килограммовых упаковок с гашишем. Мужчина сообщил, что не знал о том, что в его транспортном средстве находятся запрещенные вещества.

По версии полиции, гашиш планировалось доставить в Россию транзитом через Белоруссию. Конечным пунктом назначения наркотиков был Санкт-Петербург.

Следствие не исключает, что задержанный является участником преступной группировки, наладившей доставку наркотиков через Польшу, расследование продолжается.