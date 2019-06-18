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Поляки задержали россиянина, пытавшегося доставить в Петербург крупную партию гашиша 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: tvp.info
Польские правоохранители обнародовали информацию о задержании гражданина России, пытавшегося переправить крупную партию наркотиков с территории Польши в Белоруссию.
Как сообщают СМИ, стражи порядка получили оперативную информацию о том, что наркокурьер повезет 50 килограмм гашиша. В ходе проведенной специальной операции 7 июня сего года в районе города Замбрува в Подляском воеводстве на северо-востоке страны был задержан россиянин Антон Б.
При досмотре его автомобиля силовики обнаружили полсотни килограммовых упаковок с гашишем. Мужчина сообщил, что не знал о том, что в его транспортном средстве находятся запрещенные вещества.
По версии полиции, гашиш планировалось доставить в Россию транзитом через Белоруссию. Конечным пунктом назначения наркотиков был Санкт-Петербург.
Следствие не исключает, что задержанный является участником преступной группировки, наладившей доставку наркотиков через Польшу, расследование продолжается.
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Комментарии
Происшествия , В мире , Европа , Польша , Санкт-Петербург
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