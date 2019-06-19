Тело подростка обнаружили между вагонами электрички на Киевском направлении МЖД

Труп подростка обнаружен между вагонами электрички на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«Тело молодого человека 2003 г. рождения обнаружено в межвагонном пространстве электропоезда сообщением Москва — Нара, прибывшего на станцию «Переделкино». По предварительной информации, погибший получил удар электротоком», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются.