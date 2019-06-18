Проболталась: сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении

Сестра музыкального продюсера Бари Алибасова Зоя Воробьева уверенно заявила, что ее брата отравили Шукшины. Ранее женщина отрицала возможную причастность к инциденту родных его жены Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Старшая сестра продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Зоя Воробьева уверенно заявила, что артиста отравили родственники его шестой супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Женщина обнародовала свои подозрения 17 июня в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале.

«Его отравили Шукшины», — сказала родная сестра Алибасова.

До нее с подобным заявлением выступал актер Станислав Садальский , также без предъявления доказательств обвинивший Шукшиных в отравлении продюсера. Он высказал подозрение по поводу причастности к инциденту внучки Лидии Федосеевой-Шукшиной Анны.

Стоит отметить, что тогда сестра Алибасова отрицала возможную причастность к случившемуся родственников его жены и говорила, что не понимает обвинений Садальского. Позже по неизвестным причинам Воробьева изменила свое мнение.

Также она рассказала, что не смогла прилететь к больному брату из Казахстана из-за плохого самочувствия. Ранее, по словам Воробьевой, Алибасов плохо с ней ладил и оскорблял своим безразличием. Когда три года назад женщина приехала к брату в гости, продюсер не обрадовался ее визиту.

«Он меня встретил очень отрицательно. Когда он женился на Шукшиной, он вообще меня забыл. Я для него не существую», — пожаловалась сестра Алибасова.

На выпуске шоу «Пусть говорят», посвященном продюсеру, присутствовал его адвокат Сергей Жорин . По словам юриста, дорогостоящие квартиры Алибасова в Медвежьем переулке в центре Москвы на самом деле ему не принадлежат.

Согласно Жорину, официальными владельцами этой недвижимости являются лица, приближенные к уволенному в 2011 году бывшему чиновнику. Также юрист рассказал, что незадолго до инцидента с отравлением эти лица начали платить за коммунальные услуги квартир. Узнав об этом, Алибасов собирался судиться с этим чиновником.

Напомним, что продюсер попал в больницу с ожогом желудка четвертой степени после случайного употребления опасной жидкости «Крот», предназначенной для чистки труб. Об этом сообщил его сын Бари Алибасов-младший.

«Папа на студии вместо сока выпил жидкость для очистки труб, перепутал стаканы, сейчас он в больнице», — заявил он.

Медики ввели продюсера в состоянии медикаментозного сна, в котором он находился на протяжении пяти дней. После выписки Алибасова из НИИ имени Склифосовского его сын рассказал, что отец находится вместе с женой Федосеевой-Шукшиной в месте, «скрытом от СМИ».

«Отвезу его сейчас в секретное место, но не скажу, в какое, чтобы его не достали и не привезли. Потому что его очень тяжело было вывозить из-под камер, которые там дежурил», — рассказал Алибасов-младший.

Также мужчина поделился информацией о здоровье отца: по его словам, у продюсера сохраняются проблемы с памятью. После выхода из комы Алибасов сначала никого не узнавал, после чего начал теряться во времени.

«Он то в 2005 году, то в 1998-м. Он засыпает и каждый раз просыпается в новом дне своей жизни», — рассказал сын продюсера.

В то же время сайт kp.ru опроверг выписку Алибасова из НИИ Склифосовского. По информации издания, в справочной клинике журналистам ответили, что продюсер все еще «находится в реанимации токсикологического отделения».

Ранее сын продюсера рассказал о желании отправить отца на восстановление в Европу, когда ему станет лучше. Бари Алибасов-младший отметил, что лечение основателя группы «На-На» в отечественной клинике протекает без нареканий, но за границей ему будет комфортнее.

«Возможно, понадобится какая-то реабилитация, которую можно будет проходить за границей. Там какие-то реабилитационные истории можно найти. Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это, все-таки, Европа», — цитирует сына продюсера ТВЦ.

Позже мужчина заявил, что планирует отравить отца на реабилитацию в Казахстан, объяснив это тем, что горный воздух поспособствует скорейшему выздоровлению.