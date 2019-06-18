Ракеты и олени: СМИ «раскрыли» тайну гибели группы Дятлова

Туристов на перевале Дятлова убили вспугнутые баллистической ракетой олени, пишет «Похвистнево Информ».

Согласно версии издания, непогода вынудила туристов разбить лагерь в долине реки Лозьва на склоне горы Холатчахль.

В то же самое время, как свидетельствует некий справочник РВСН , неподалеку от того места военными была запущена баллистическая ракета Р-5. Во время ее полета произошла авария.

Стадо оленей пастуха Андрея Анямова, пасшееся рядом и вспугнутое грохотом ракеты, бросилось в сторону палаток туристов, убив некоторых из них. Остальные, напуганные тем, чего не смогли интерпретировать правильно в темноте, скончались от обморожения.