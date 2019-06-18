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Ракеты и олени: СМИ «раскрыли» тайну гибели группы Дятлова 

Рамблер 48 минут назад
Фото: dyatlovpass.com
Туристов на перевале Дятлова убили вспугнутые баллистической ракетой олени, пишет «Похвистнево Информ».
Согласно версии издания, непогода вынудила туристов разбить лагерь в долине реки Лозьва на склоне горы Холатчахль.
В то же самое время, как свидетельствует некий справочник РВСН, неподалеку от того места военными была запущена баллистическая ракета Р-5. Во время ее полета произошла авария.
Стадо оленей пастуха Андрея Анямова, пасшееся рядом и вспугнутое грохотом ракеты, бросилось в сторону палаток туристов, убив некоторых из них. Остальные, напуганные тем, чего не смогли интерпретировать правильно в темноте, скончались от обморожения.
В феврале Генеральная прокуратура России объявила о проведении проверки версий гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году. Ведомство намеревалось проверить три из них — смерть из-за лавины, урагана или снежной доски. Результаты проверки планируется обнародовать в августе.
Комментарии7
Происшествия , Генпрокуратура РФ , РВСН
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