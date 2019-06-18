«Жириновского» похитили в Красноярске

Ростовая фигура Владимира Жириновского была украдена из одного из кабинетов в здании городского совета Красноярска . Об этом, как сообщает ТАСС, на заседании органа власти заявил депутат Роман Крастелев.

«Смешно, может быть, но с учетом того, что миллионы рублей тратятся на охрану здания…» — отметил он.

По словам депутата, фигура принадлежала партии ЛДПР , лидером которой Жириновский является. Она хранилась в 121-м кабинете горсовета, а теперь исчезла.

Крастелев высказал мнение, что «это очень удивительно, когда вещи из кабинета служебного пропадают», и призвал председателя горсовета Наталию Фирюлину «не доводить» до обращения в полицию и решить вопрос. Председатель пообещала это сделать.

В ноябре в России произошла серия краж ростовых фигур певицы и телеведущей Ольги Бузовой из магазинов сети «Пятерочка». Картонные Бузовы рекламировали чипсы.