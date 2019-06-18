Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Жириновского» похитили в Красноярске 

Рамблер + ещё 2 53 минуты назад
Ростовая фигура Владимира Жириновского была украдена из одного из кабинетов в здании городского совета Красноярска. Об этом, как сообщает ТАСС, на заседании органа власти заявил депутат Роман Крастелев.
«Смешно, может быть, но с учетом того, что миллионы рублей тратятся на охрану здания…» — отметил он.
По словам депутата, фигура принадлежала партии ЛДПР, лидером которой Жириновский является. Она хранилась в 121-м кабинете горсовета, а теперь исчезла.
Крастелев высказал мнение, что «это очень удивительно, когда вещи из кабинета служебного пропадают», и призвал председателя горсовета Наталию Фирюлину «не доводить» до обращения в полицию и решить вопрос. Председатель пообещала это сделать.
В ноябре в России произошла серия краж ростовых фигур певицы и телеведущей Ольги Бузовой из магазинов сети «Пятерочка». Картонные Бузовы рекламировали чипсы.
Происшествия , Видео , Владимир Жириновский , ЛДПР , Красноярск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским28
Меркель назвала условие снятия санкций с России278
В Кремле ответили Зеленскому236
Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе191
Скабеева оценила идею кормить россиян просрочкой10
Видео
01:28
Запад собирается атаковать Россию
Политика
00:38
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
В мире Европа
00:14
«Жириновского» похитили в Красноярске
Происшествия
01:53
Зеленский встретился с Меркель
В мире Украина
01:35
Депутат Рады публично назвал украинских военных боевиками
В мире Украина
00:38
Петросяна возмутил «фан-клуб Степаненко»
Шоу-бизнес
00:53
Пассажиры рейса в Паттайю устроили бунт на борту
Происшествия
04:59
Госдума поддержала закон Путина о ДРСМД
Политика
00:49
Чичерина пожаловалась на травлю
Шоу-бизнес
03:28
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение