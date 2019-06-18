Неизвестные похитили ростовую фигуру лидера ЛДПР Владимира Жириновского из кабинета в здании городского совета Красноярска, сообщил депутат Роман Крастелев на сессии горсовета, обращаясь к его председателю с просьбой разобраться в ситуации.
"У нас из кабинета №121 неизвестные люди украли или изъяли ростовую фигуру Владимира Вольфовича Жириновского… Смешно, может быть, но с учетом того, что миллионы рублей тратятся на охрану здания внутреннюю и внешнюю. На наш взгляд, это очень удивительно, когда вещи, принадлежащие… партии, из кабинета служебного попадают. У меня просьба этот вопрос решить и не доводить до того, чтобы мы обращались в полицию", — сказал депутат.
Председатель горсовета пообещала разобраться в ситуации.