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Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих в Уфе 

360tv.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Двое рабочих, вешавших баннеры, погибли в Уфе. Возбуждено уголовное дело по факту нарушений правил безопасности. Об этом сообщил ToDay News Ufa со ссылкой источник в региональном Следственном комитете.
Трагедия произошла днем 14 июня. Возле строительного магазина опрокинулся погрузчик, в котором находились рабочие, вешавшие баннер. 62-летний мужчина умер на месте. Мужчина в возрасте 56 лет скончался от тяжелых травм в больнице.
Следователи допрашивают очевидцев и сотрудников организации, в которой работали мужчины. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
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Происшествия , СКР , Уфа
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