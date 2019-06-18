Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих в Уфе

Двое рабочих, вешавших баннеры, погибли в Уфе . Возбуждено уголовное дело по факту нарушений правил безопасности. Об этом сообщил ToDay News Ufa со ссылкой источник в региональном Следственном комитете

Трагедия произошла днем 14 июня. Возле строительного магазина опрокинулся погрузчик, в котором находились рабочие, вешавшие баннер. 62-летний мужчина умер на месте. Мужчина в возрасте 56 лет скончался от тяжелых травм в больнице.

Следователи допрашивают очевидцев и сотрудников организации, в которой работали мужчины. Назначены судебно-медицинские экспертизы.