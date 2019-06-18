Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Софии стал жертвой удара молнии 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Global Look Press
В минувший понедельник вечером в одном из районов столицы Болгарии молодой человек погиб от удара молнии во время грозы. Пострадавший был госпитализирован, однако медикам спасти его не удалось.
От этого же удара молнии погибла собака жертвы разгула стихии. Очевидцам трагического происшествия потребовалась психологическая помощь, передает ТАСС.
Лето в Болгарии характеризуется почти ежедневными грозами и проливными дождями, стихия накрывает центральные и западные районы страны. Метеорологи прогнозируют, что в ближайшие дни опасные погодные явления сохранятся.
Вести.Ru: последние новости
Ан-24 выкатился за пределы ВВП в Якутске В Китае за час произошло второе сильное землетрясение Погиб подозреваемый во взятке экс-глава Свердловской железной дороги
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Болгария
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине обвинили новую страну в предательстве188
Во сколько обойдется очередной мегамост России471
Сестра Алибасова сделала скандальное заявление21
Квартиры Алибасова ему уже не принадлежат5
Зеленский выбрал первую фразу для встречи с Путиным166
Видео
03:28
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
В мире Европа
02:15
Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон
Общество
03:51
Су-27 перехватили бомбардировщики США
Армия Оружие
00:53
Истребители Су промчались над Кавказом
Армия Оружие
00:17
600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Политика
03:44
Пока вы не уснули: Москва ударит Минск по карману
В мире
00:53
Вечеринка россиян закончилась дракой с полицией
Криминал Происшествия
00:57
Пилотов сгоревшего SSJ боятся сажать за штурвал
Происшествия Катастрофы
00:36
МИД Армении вызвал посла России
Политика СНГ
01:43
Экс-президент Египта Мурси умер в суде
В мире Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение