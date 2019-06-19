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Магаданские спасатели эвакуировали унесенную в море семью с ребенком 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ВКонтакте/ ФГКУ "ДВРПСО МЧС России"🇷🇺🚨 Город-Хабаровск ❗️
Сотрудники Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС помогли магаданской семье с ребенком, которых на надувной лодке ветром уносило в Охотское море. Об этом сообщается в паблике отряда во «ВКонтакте».
Инцидент произошел 17 июня, в тот день погода в Магадане была дождливая и ветреная. Вечером на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в районе мыса Чирикова терпит бедствие лодка с мотором, в которой находились мужчина, женщина и 13-летний мальчик. Позднее выяснилось, что двигатель сломался. Отец семейства пытался грести веслами в сторону берега, но это не помогало.
На место происшествия немедленно отправились спасатели дежурной смены. Вскоре лодка была обнаружена. Людей подняли на борт, судно закрепили на буксировочный трос и «всех троих с имуществом» доставили в Магадан.
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