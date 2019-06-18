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В Дербенте задержали трех вооруженных мужчин 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции задержали трех вооруженных мужчин в дагестанском Дербенте, сообщает пресс-служба регионального МВД на своем официальном сайте.
"Полицейскими при проведении оперативно-поисковых мероприятий ночью в городе Дербент были задержаны трое подозрительных мужчин. При проверке у подозреваемых обнаружено и изъято оружие, сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, обрез охотничьего ружья и боеприпасы к ним", — говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что в ходе дальнейшего разбирательства один из задержанных рассказал о схроне оружия на окраине Дербента. Полицейские, выехавшие на место, указанное задержанным, обнаружили на пустыре схрон, в котором хранились оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.
"Следствию предстоит установить все обстоятельства преступления и круг лиц, причастных к его совершению… По признакам состава преступления в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям 222, 222.1 УК РФ, незаконное приобретение, хранение и сбыт взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов к ним", — добавили в полиции.
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Происшествия , МВД , Дербент
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