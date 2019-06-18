Пассажиры рейса в Паттайю устроили бунт на борту

Пассажиры рейса Новосибирск — Паттайя устроили бунт на борту самолета

Официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова заявила, что вылет Boeing-752, следовавшего из Новосибирска в Паттайю, был задержан более чем на 1,5 часа. Об этом сообщает РИА "Новости".

По ее словам, причиной задержки стало недовольство некоторых пассажиров, которые отказались лететь на этом самолете из-за проблем с воздушным судном перед вылетом.

Она уточнила, что перед вылетом система самолета, предположительно, показа сбой в работе.

В итоге, уточнила Горбунова, 15 человек отказались лететь данным бортом. Вылет пришлось задержать, чтобы снять с рейса данных пассажиров и вернуть им багаж.

После этого самолет совершил взлет и в настоящее время прибыл в пункт назначения.

Ранее сообщалось, что самолет Барселона — Москва экстренно сел из-за буйного пассажира.