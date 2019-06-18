Пассажиры рейса в Паттайю устроили бунт на борту

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Пассажиры рейса Новосибирск — Паттайя устроили бунт на борту самолета 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
Официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова заявила, что вылет Boeing-752, следовавшего из Новосибирска в Паттайю, был задержан более чем на 1,5 часа. Об этом сообщает РИА "Новости".
По ее словам, причиной задержки стало недовольство некоторых пассажиров, которые отказались лететь на этом самолете из-за проблем с воздушным судном перед вылетом.
Она уточнила, что перед вылетом система самолета, предположительно, показа сбой в работе.
В итоге, уточнила Горбунова, 15 человек отказались лететь данным бортом. Вылет пришлось задержать, чтобы снять с рейса данных пассажиров и вернуть им багаж.
После этого самолет совершил взлет и в настоящее время прибыл в пункт назначения.
Ранее сообщалось, что самолет Барселона — Москва экстренно сел из-за буйного пассажира.
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Происшествия , Видео , Оксана Горбунова , Новосибирск , Паттайя
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