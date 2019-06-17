Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вскрытие подтвердило убийство российской девочки в Испании 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Найденная мертвой в испанском городе Матаро (автономное сообщество Каталония) девочка из России была убита, об этом свидетельствуют результаты проведенной в понедельник аутопсии, пишет газета La Vanguardia со ссылкой на судебные источники.
Издание отмечает, что изначально не исключалась версия самоубийства подростка, однако вскрытие подтвердило, что речь идет об убийстве, передает ТАСС.
Напомним, ранее в понедельник стало известно, что в Матаро было обнаружено тело 13-летней гражданки России, проживавшей в Испании с матерью и несовершеннолетним братом.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В полиции опровергли сведения об увольнении 40 сотрудников из-за дела Голунова Появилось объяснению быстрому распространению огня в сгоревшем «Суперджете» Китай «затрясло» от подземного взрыва в КНДР
Происшествия , Криминал , ИТАР-ТАСС , Испания , Каталония , Матаро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США приготовились к массированному удару по Ирану61
Россияне и грузины устроили перестрелку в Турции19
Россия назвала новую цель США после разрушения ДРСМД1
ООН назвала численность россиян через 60 лет177
Перешел границы. Шрёдер навлек гнев немцев из-за Крыма54
Видео
03:28
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
В мире Европа
02:15
Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон
Общество
03:51
Су-27 перехватили бомбардировщики США
Армия Оружие
00:17
600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Политика
03:44
Пока вы не уснули: Москва ударит Минск по карману
В мире
00:53
Вечеринка россиян закончилась дракой с полицией
Криминал Происшествия
00:57
Пилотов сгоревшего SSJ боятся сажать за штурвал
Происшествия Катастрофы
00:36
МИД Армении вызвал посла России
Политика СНГ
01:43
Экс-президент Египта Мурси умер в суде
В мире Африка
00:41
В больнице опровергли выписку Алибасова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение