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СМИ: вскрытие показало, что найденная мертвой в Испании девочка из России была убита 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Девочка из России, найденная мертвой в городе Матаро (автономное сообщество Каталония), была убита. Об этом свидетельствуют результаты проведенной в понедельник аутопсии, передает газета La Vanguardia со ссылкой на судебные источники.
По информации издания, хотя изначально не исключалась версия суицида, вскрытие подтвердило, что речь идет об убийстве.
Ранее сообщалось, что в Матаро было обнаружено тело 13-летней гражданки России. Подросток проживал в Испании вместе с матерью и несовершеннолетним братом. Мать девочки несколько дней назад уехала из королевства. Местонахождение ее несовершеннолетнего брата пока не установлено.
Генеральное консульство России в Барселоне подтвердило, что несовершеннолетняя девочка из РФ была найдена мертвой в Испании. В диппредставительстве уточнили, что тело ребенка было обнаружено 16 июня в одном из жилых зданий города Матаро.
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Происшествия , Испания , Каталония , Матаро
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