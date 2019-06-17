СМИ: вскрытие показало, что найденная мертвой в Испании девочка из России была убита

Девочка из России , найденная мертвой в городе Матаро (автономное сообщество Каталония ), была убита. Об этом свидетельствуют результаты проведенной в понедельник аутопсии, передает газета La Vanguardia со ссылкой на судебные источники.

По информации издания, хотя изначально не исключалась версия суицида, вскрытие подтвердило, что речь идет об убийстве.

Ранее сообщалось, что в Матаро было обнаружено тело 13-летней гражданки России. Подросток проживал в Испании вместе с матерью и несовершеннолетним братом. Мать девочки несколько дней назад уехала из королевства. Местонахождение ее несовершеннолетнего брата пока не установлено.

Генеральное консульство России в Барселоне подтвердило, что несовершеннолетняя девочка из РФ была найдена мертвой в Испании. В диппредставительстве уточнили, что тело ребенка было обнаружено 16 июня в одном из жилых зданий города Матаро.