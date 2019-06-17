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В немецкой тюрьме заключенный захватил заложницу 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Один из заключенных, отбывающих наказание в тюрьме города Любек, захватил в заложники сотрудницу исправительного учреждения. Об этом сообщает Luebecker Nachrichten со ссылкой на местную полицию.
По данным газеты, речь идет о вооруженном ножом выходце из Румынии, приговоренном к длительному сроку за сексуальные преступления. В заложниках же оказалась женщина-психолог, работавшая в тюрьме.
Полиция ведет переговоры с преступником. На место также был вызван спецназ и кареты скорой помощи. Улицы, прилегающие к зданию тюрьмы, оцеплены.
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