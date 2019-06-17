В немецкой тюрьме заключенный захватил заложницу

Один из заключенных, отбывающих наказание в тюрьме города Любек, захватил в заложники сотрудницу исправительного учреждения. Об этом сообщает Luebecker Nachrichten со ссылкой на местную полицию.

По данным газеты, речь идет о вооруженном ножом выходце из Румынии, приговоренном к длительному сроку за сексуальные преступления. В заложниках же оказалась женщина-психолог, работавшая в тюрьме.

Полиция ведет переговоры с преступником. На место также был вызван спецназ и кареты скорой помощи. Улицы, прилегающие к зданию тюрьмы, оцеплены.