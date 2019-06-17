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Мальчик с мачете защитил дом от трех грабителей 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Кадр: видео «WFMY-TV»/ Lenta.ru
В американском штате Северная Каролина 11-летний мальчик смог в одиночку справиться с тремя грабителями. Об этом сообщает ABC News.
14 июня Брэйдон Смит (Braydon Smith) разговаривал с матерью, живущей в другом штате, по телефону, когда к его дому подошли грабители. Его мать, Кейтилин Джонсон (Kaitlin Johnson), услышала их голоса: преступники решили, что никого нет дома.
Когда грабители ворвались в здание, один из них — Джатавон Дэшон Холл (Jataveon Dashawn Hall) — схватил найденный в доме пулемет и велел ребенку сидеть в шкафу в спальне.
Однако Смит не стал отсиживаться в шкафу. Он выбрался из спальни, достал мачете и прокрался в гостиную, откуда грабители собирались вынести телевизор, PlayStation и еще несколько вещей. Мальчик занес мачете над затылком Холла и нанес удар. От неожиданности тот выронил добычу.
Холл развернулся, пнул ребенка в живот и толкнул к дивану. Мальчику удалось подняться и снова замахнуться мачете. Он промахнулся. Грабитель пнул Смита в голову и развернулся, чтобы поднять телевизор и игровую приставку. Однако в этот момент Холл осознал, что рана у него на голове слишком серьезная, и сбежал вместе с подельниками.
Все это время Джонсон слышала звуки перепалки по телефону. Она позвонила родственнику в Северной Каролине, и тот вызвал полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили Смита дома. Они немедленно выпустили сводку о происшествии и объявили в розыск раненного в голову мужчину.
«Это очень крепкий мальчик, а еще он соображает в экстремальных ситуациях. Однако хочу отметить, что мальчику и его семье очень повезло, что все не закончилось трагически», — отметил шериф Чарльз Блэквуд (Charles Blackwood).
Холл обратился в больницу, о чем медперсонал сообщил полицейским. Однако утром 15 июня грабитель сбежал из медицинского учреждения, но его арестовали в ночь на 17 июня.
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Происшествия , телеканал АВС
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