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Вертолет Ми-8 загорелся в аэропорту Чукотки после короткого замыкания 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Возгорание произошло на борту вертолета в аэропорту Нутэпэльмен Чукотского автономного округа, сообщил ТАСС представитель экстренных служб поселка Эгвенкинот, куда должен был вылетать вертолет.
"Возгорание было в аэропорту Нутэпэльмен на борту вертолета. По нашим данным, это было в 13:50 (местное время)", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что возгорание потушено, жертв нет.
По данных представителя районной администрации, на вертолете, на борту которого находились 14 человек, произошло короткое замыкание и задымление. В результате ЧП никто не пострадал.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Чукотский Автономный Округ
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