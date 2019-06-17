В МВД Москвы назвали чушью информацию о массовом увольнении полицейских

Сообщения СМИ не соответствуют действительности, сказал радиостанции «Говорит Москва» начальник Управления информации и общественных связей ГУВД столицы Юрий Титов

«Информация, размещённая на отдельных ресурсах, о единовременном обращении с рапортами об увольнении более 40 сотрудников УВД по ЗАО города Москвы не соответствует действительности. Кадровая ситуация в указанном подразделении стабильная. Отметим, что в период с 11 июня 2019 года по настоящее время с рапортами об увольнении обратилось 2 сотрудника указанного УВД. Ну это чушь. 60 тысяч человек служат в полиции в Москве, если обращается 100-300 человек с рапортами об увольнении — это доли процента. Это нормальная системная кадровая ситуация. Ничего такого нет».

Ранее портал Lenta.ru со ссылкой на источник в столичном главке МВД сообщил, что за последние дни рапорты подали более 30 сотрудников различных служб управления внутренних дел по Западному административному округу.

«В других окружных УВД ситуация похожая и даже порой хуже, чем в УВД по ЗАО. Сказывается и запредельно высокая нагрузка, и непопулярные дисциплинарные меры типа запрета выезда за границу на отдых, и общее падение престижа профессии»,

— сказал также источник. По его информации, в другом УВД Москвы за последние дни было подано свыше 50 рапортов на увольнение