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К вам едет опекун. Суд впервые оштрафовал коллекторов за психологическое давление 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Впервые в стране суд вынес решение против коллекторов за то, что они… морально давили на гражданина. Точнее — на гражданку. Раньше за это не наказывали.
В понедельник стало известно, что арбитражный суд Омской области признал фирму с многообещающим названием "Национальная служба взыскания" виновной в совершении административного правонарушения.
Все началось, когда в управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области обратилась местная жительница. Гражданка заявила, что представители этой самой "службы взыскания" оказывают на нее давление. По результатам проведенной проверки аудиозаписей, прилагавшихся к жалобе как доказательство, было установлено вот что.
В телефонном разговоре сотрудник компании использовал "недопустимые формулировки". Взыскатели долгов обещали гражданке привлечение "органов внутренней власти, ОВД, СМИ", а еще угрожали визитом органов опеки к ребенку женщины.
Прием коллекторов — пугать, что сейчас за человеком приедут полиция, ОМОН, бандиты — один из самых распространенных. И за это еще никого никогда не наказывали. Так что правильно поступила не только заявительница, но и на высоте оказалась Федеральная служба судебных приставов. Приставы составили протокол (ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ) "Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" и направили дело в арбитраж. Суд признал фирму виновной и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.
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Происшествия , Общество , МВД , Омская Область
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