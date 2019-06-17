Экс-глава СвЖД покончил с собой после уголовного преследования

Бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов застрелился через несколько дней после освобождения из-под домашнего ареста.

Он покончил с собой в своем доме. Как сообщает URA.RU со ссылкой на адвоката Миронова, труп в коттедже обнаружила его жена, когда она возвращалась из Москвы в село Иславское на Рублевке.

По предварительным данным, Миронов продолжительное время находился в состоянии депрессии из-за уголовного дела, возбужденного против него.

Алексей Миронов был задержан и помещен под стражу в декабре 2018 года. Его обвиняли в получении взятки в крупном размере. По данным следствия, в 2015 году он получил взятку на сумму 725 тысяч рублей от предпринимателей Евгения Савранина и Евгения Акулова. Второй эпизод преступления связан с бизнесменом Сергеем Петрыкиным, который, по версии следствия, оплатил стройматериалы для строительства дома Миронова на сумму 180 тысяч рублей.

Против чиновника было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (Получение взятки). В феврале этого года Свердловский областной суд поместил его под домашний арест. А через четыре месяца, 12 июня, Ленинский райсуд Екатеринбурга его освободил.