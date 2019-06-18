Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вышинский не признал вину по обвинительному акту 

РИА Новости + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не признал вину по озвученному обвинительному акту на заседании суда во вторник, заявил его адвокат Андрей Доманский.
"На сегодняшнем заседании по окончании обвинительного акта Кирилл не признал свою вину, заявил о том, что это абсурдные обвинения. Также во время заседания Кирилл просил разъяснить ему ряд непонятных тезисов, которые заложены в обвинительном акте. Даже суд не смог их разъяснить, поскольку они также не понимают, что имела под этим в виду сторона обвинения, поэтому обратил внимание, что им самим интересно будет узнать, на что будет ссылаться обвинение при доказательстве тех тезисов, которые заложены в обвинительном акте", — заявил Доманский РИА Новости.
Он добавил, что суд постановил объявить перерыв, чтобы "сторона обвинения подготовила в письменном виде порядок судебного рассмотрения данного дела, и сторона защиты также после этого в письменном виде предоставит ходатайство о применении порядка рассмотрения этого дела".
Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Последние новости
Все цыгане уехали из Чемодановки Снимите это! Неудачные и странные образы звезд "Кинотавра" Найденную мертвой в Испании девочку из России убили
Комментарии
Происшествия , Кирилл Вышинский , Андрей Доманский , Томас Гремингер , ОБСЕ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: В Кремле ответили Зеленскому35
Пуля в лоб: как постреляли россияне и грузины10
Врачи рассказали об опасном состоянии Меркель209
Рейс МН370: Пилот-убийца отключил кислород141
Выздоровление Алибасова удивило врачей8
Видео
03:39
Пока вы не уснули: В Кремле ответили Зеленскому
В мире
01:10
Воздушный бой Су-27СМ3 и Су-30М2 показали на видео
Армия Войска
01:00
Показан перехват бомбардировщика США российским Су‐27
Армия Войска
00:31
Пьяный поляк прокатился по городу на советском танке
В мире
01:00
Минск, потом к Зеленскому? Пугачева передумала уходить
Шоу-бизнес Статьи
00:38
Врачи рассказали об опасном состоянии Меркель
В мире
00:38
«Было бы по-мужски»: Скабеева осудила Зеленского
Общество Украина
00:28
Галкина восхитил троллинг Харламова над Гузеевой
Шоу-бизнес Общество
03:58
В российском городе приземлился самолет НАТО
Армия Войска
03:18
Рейс МН370: Пилот-убийца отключил кислород
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение