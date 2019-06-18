Вышинский не признал вину по обвинительному акту

"На сегодняшнем заседании по окончании обвинительного акта Кирилл не признал свою вину, заявил о том, что это абсурдные обвинения. Также во время заседания Кирилл просил разъяснить ему ряд непонятных тезисов, которые заложены в обвинительном акте. Даже суд не смог их разъяснить, поскольку они также не понимают, что имела под этим в виду сторона обвинения, поэтому обратил внимание, что им самим интересно будет узнать, на что будет ссылаться обвинение при доказательстве тех тезисов, которые заложены в обвинительном акте", — заявил Доманский РИА Новости.

Он добавил, что суд постановил объявить перерыв, чтобы "сторона обвинения подготовила в письменном виде порядок судебного рассмотрения данного дела, и сторона защиты также после этого в письменном виде предоставит ходатайство о применении порядка рассмотрения этого дела".

Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.