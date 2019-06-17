Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 временно отстранили от полетов

Пилотов самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, отстранили от работы из-за стрессового состояния. Об этом сообщает «Интерфакс».

Врачи пока не рекомендуют командирам воздушного судна садиться за штурвал в связи с тем, что им пришлось пережить сильный стресс.

Кроме того, им необходимо восстановиться и пройти курс лечения, сроки которого точно не определены.

«Пока преждевременно говорить о том, смогут ли они вернуться за штурвал и когда это произойдет», — отметил собеседник агентства.

14 июня МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе. Из документа следует, что после попадания в SSJ-100 молнии — на фюзеляже были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии, — у самолета отключился автопилот и была нарушена связь. Также в документе сказано, что замечаний от экипажа по работе систем воздушного судна в предыдущем полете не было. Подтверждено, что при приземлении самолет совершил три касания о взлетно-посадочную полосу.

5 мая самолет SSJ-100 «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Мурманск, но почти сразу вернулся в Шереметьево и при посадке загорелся. В результате случившегося погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Еще 33 пассажира и 4 члена экипажа выжили.