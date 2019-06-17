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На вернувшейся из России индийской подлодке произошел пожар 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Википедия
Пожар на военно-морской верфи в Индии повредил дизель-электрическую подводную лодку S60 Sindhukesari (построена в Северодвинске по проекту «Палтус»), которую только в феврале вернули из России после ремонта и модернизации, сообщили СМИ.
Подлодка Sindhukesari прошла ремонт и модернизацию на заводе «Звездочка» в России. В феврале корабль вернули Индии, чтобы уже здесь завершить некоторые работы, в том числе установку перископа американского производства, сообщает India Times.
По данным источников, пожар произошел еще в первую неделю марта во время сварочных работ. Подлодка не получила серьезных повреждений, но теперь необходимо проверить критические компоненты корабля, чтобы получить разрешение на эксплуатацию.
Официальные лица заявили, что пройдет не менее месяца, прежде чем подлодка сможет считаться пригодной для эксплуатации.
Подлодки этого класса строили для Индии с 1986 по 2000 годы на заводе «Севмаш» в России по проекту «Палтус». Эта субмарина построена и передана Индии в 1989 году.
Всего Россия построила 29 таких подлодок на экспорт.
Это не первый инцидент с индийскими подлодками этого класса. Так, в 2013 году субмарина INS Sindhurakshak погибла вместе со всей командой при взрыве торпед, в 2014 году пожар на борту INS Sindhuratna привел к гибели двух человек.
В марте сообщалось, что Россия и Индия подписали контракт на передачу в лизинг индийским военным на 10 лет российской атомной подлодки.
В 2012 году Индия также получила в аренду сроком на 10 лет атомную подводную лодку «Нерпа».
Кроме того, Индия имеет контракт с Россией на работы по модернизации и продлению срока службы подлодок класса Sindhughosh.
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Происшествия , Севмаш , Индия , Северодвинск
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