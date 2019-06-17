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Названа причина землетрясения на границе Китая и КНДР 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: News.ru
Причиной землетрясения на границе Китая и Северной Кореи стали взрывные работы в каменном карьере. Об этом проинформировали власти города Хуньчунь, проведя собственное расследование после получения сообщений о происшествии.
Сейсмологический центр зафиксировал днем 17 июня слабые толчки в уезде Хуньчунь в Яньбянь-Корейском автономном округе. Оказалось, что это были отголоски двух плановых взрывов, произведенных в каменном карьере. Никто в результате не пострадал.
Между тем в провинции Сычуань на юго-западе Китая в понедельник произошло настоящее землетрясение. По данным специалистов, там были зафиксированы толчки магнитудой 6,0 (в уезде Чаннин) и 5,1 (в уезде Гун). Данных о пострадавших нет.
Этот регион считается одним из наиболее сейсмоопасных в Китае. В 2008 году здесь в результате землетрясения магнитудой 8 погибли или пропали без вести 87 тысяч человек, 374 тысячи получили ранения, миллионы людей остались без крыши над головой.
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Происшествия , Китай , КНДР
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