Стали известны подробности задержания тренера за педофилию

Стали известны подробности задержания тренера в подмосковной школе олимпийского резерва за педофилию, сообщает "МК".

52-летний мужчина был задержан по подозрению в растлении восьмилетней девочки, которая занималась в его секции бегом.

Как стало известно источнику, с прошлого места работы в Свердловской области мужчина имел очень хорошие характеристики. Он приехал в Подмосковье, надеясь, что его карьера как тренера пойдет в гору.

Также стоит отметить, что на прошлом месте жительства у мужчины осталась жена и дочь.

Ранее сообщалось, что тренер школы олимпийского резерва в Подмосковье арестован за педофилию.