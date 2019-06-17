Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны подробности задержания тренера за педофилию 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Стали известны подробности задержания тренера в подмосковной школе олимпийского резерва за педофилию, сообщает "МК".
52-летний мужчина был задержан по подозрению в растлении восьмилетней девочки, которая занималась в его секции бегом.
Как стало известно источнику, с прошлого места работы в Свердловской области мужчина имел очень хорошие характеристики. Он приехал в Подмосковье, надеясь, что его карьера как тренера пойдет в гору.
Также стоит отметить, что на прошлом месте жительства у мужчины осталась жена и дочь.
Ранее сообщалось, что тренер школы олимпийского резерва в Подмосковье арестован за педофилию.
Газета.Ru: последние новости
Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов Иллюзионист пропал при попытке порвать оковы под водой
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию и Китай «затрясло». Возможен взрыв34
Планы США оставить РФ без света нашли подтверждение12
Московские полицейские массово решили уволиться268
Пилотов сгоревшего SSJ боятся сажать за штурвал22
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку9
Видео
00:17
600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Политика
00:57
Пилотов сгоревшего SSJ боятся сажать за штурвал
Происшествия Катастрофы
02:05
«Град» накрыл террористов в Идлибе
Армия Войска
10:17
В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Происшествия
06:04
Лавров и глава МИД Южной Кореи подводят итоги встречи
Политика
01:21
Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли
Наука и техника
00:38
Врачи рассказали о состоянии Алибасова
Шоу-бизнес
02:06
Калягин госпитализирован
Шоу-бизнес
03:29
США заговорили о новой войне
В мире Статьи
03:33
Умер серийный отравитель пассажиров электричек
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение