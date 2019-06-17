СМИ: в Испании найдена мертвой 13-летняя гражданка России

По его информации, каталонская полиция (Моссос д'Эсквадра) начала расследование данного дела. Подросток проживала в Испании вместе с матерью и братом. Мать девочки несколько дней назад уехала из пиренейского королевства. Местонахождение ее несовершеннолетнего брата не установлено.

Отмечается, что тело подростка было обнаружено знакомым ее матери, который по просьбе женщины пришел проверить дом. По данным телеканала, результаты судмедэкспертизы исключают версию суицида. По информации газеты El Periodico, вероятно, речь идет о насильственной смерти.

В Моссос д'Эсквадра ТАСС прокомментировать данную информацию пока не смогли. Комментарием посольства РФ ТАСС пока не располагает.