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Названа причина смерти российской девочки в Испании 

Рамблер + ещё 38 44 минуты назад
Российская школьница, тело которой нашли в испанском городе Матаро, погибла в результате ножевого ранения. Об этом сообщает La Vanguardia.
Эксперты провели вскрытие и установили, что девочка была убита. По данным издания, 14-летней россиянке нанесли ранение в область шеи.
О гибели несовершеннолетней россиянки в Испании 17 июня сообщил телеканал Telecinco. Сообщалось, что девочка переехала в страну вместе с матерью и 15-летним братом около 1,5 года назад.
Тело школьницы обнаружил ее сосед. По данным Telecinco, мать девочки уехала на несколько дней и оставила их с братом вдвоем. В этот период и было совершено убийство. Мать не смогла связаться с детьми и попросила соседей проверить, в порядке ли они. В итоге в квартире нашли только тело девочки. Где находится ее брат, пока неизвестно.
Происшествия , Видео , Испания , Матаро
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