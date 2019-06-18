Названа причина смерти российской девочки в Испании

Российская школьница, тело которой нашли в испанском городе Матаро , погибла в результате ножевого ранения. Об этом сообщает La Vanguardia.

Эксперты провели вскрытие и установили, что девочка была убита. По данным издания, 14-летней россиянке нанесли ранение в область шеи.

О гибели несовершеннолетней россиянки в Испании 17 июня сообщил телеканал Telecinco. Сообщалось, что девочка переехала в страну вместе с матерью и 15-летним братом около 1,5 года назад.

Тело школьницы обнаружил ее сосед. По данным Telecinco, мать девочки уехала на несколько дней и оставила их с братом вдвоем. В этот период и было совершено убийство. Мать не смогла связаться с детьми и попросила соседей проверить, в порядке ли они. В итоге в квартире нашли только тело девочки. Где находится ее брат, пока неизвестно.