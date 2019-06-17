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Мощная турбулентность опрокинула тележку с кипятком на туристов 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Несколько пассажиров, летевших в самолете авиакомпании ALK Airlines, который попал в мощную турбулентность, были госпитализированы из-за сильных ожогов. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел на рейсе Приштина (Республика Косово) — Базель (Швейцария). По словам Мирджеты Баша (Mirjeta Basha), которая сняла произошедшее на видео, турбулентность началась примерно через полчаса после взлета и продолжалась не менее пяти минут.
Тряска была столь мощной, что стюардессу вместе с тележкой для напитков подбросило вверх и ударило о потолок борта. Горячая вода полилась на пассажиров, они получили ожоги.
По меньшей мере десять человек были доставлены в больницу Базеля после приземления лайнера. Одного мужчину, который не был пристегнут, так же подбросило в самолете, в результате чего он получил травму головы.
В мае 2019 года пассажиры авиакомпании British Airways на рейсе Лондон — Тампа (штат Флорида) попали в сильную турбулентность и покалечились. При этом никаких предупреждений о сильном ветре от пилотов не поступало. Туристов госпитализировали после приземления самолета.
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Происшествия , Базель , Швейцария
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