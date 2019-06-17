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В Париже посетительницу Pizza Hut «напоили» моющим средством 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: EPA
Посетительница ресторана в Париже попала в больницу, после того как ей по ошибке подали графин со средством для мытья посуды, сообщает газета Parisien.
Инцидент произошел в пятницу в ресторане Pizza Hut в квартале Ле Аль в самом центре французской столицы.
Сообщается, что женщине стало плохо после первого же глотка моющего средства и она вызвала спасательную службу, сотрудники которой доставили пострадавшую в больницу.
Полицейские, также прибывшие на место происшествия, установили, что в графине находилась жидкость для посудомоечной машины. Само устройство было сломано, и один из работников заведения перелил жидкость в графин, чтобы использовать в раковине. Затем емкость осталась без присмотра, и официант, не знавший о ее содержимом, подал токсичное вещество посетительнице.
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